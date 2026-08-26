سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى بدولارات بروني دار السلام

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 0.00301205 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.002% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.135% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 0.00302474 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.00301079 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.184%.