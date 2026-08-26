سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.00397547 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.00397571 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.00397538 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.005%.