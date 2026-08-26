سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى البيزو الأرجنتيني حاليًا 3.58492 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.008% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.957% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى البيزو الأرجنتيني بين أعلى مستوى 3.58814 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 3.54835 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.419%.