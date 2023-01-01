دولار جامايكي إلى روبية موريشية

تحويل JMD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٢٨٧٫١٤ mur

1.00000 JMD = 0.28714 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0663588.65051.438081.660980.963218.3094
1GBP1.1532711.22975102.2351.658441.91551.1108321.1151
1USD0.93780.813173183.13451.34861.557630.9032517.1702
1INR0.01128030.009781420.012028710.01622190.01873630.01086490.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Mauritian Rupee
1 JMD0.28714 MUR
5 JMD1.43569 MUR
10 JMD2.87138 MUR
20 JMD5.74276 MUR
50 JMD14.35690 MUR
100 JMD28.71380 MUR
250 JMD71.78450 MUR
500 JMD143.56900 MUR
1000 JMD287.13800 MUR
2000 JMD574.27600 MUR
5000 JMD1435.69000 MUR
10000 JMD2871.38000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار جامايكي
1 MUR3.48264 JMD
5 MUR17.41320 JMD
10 MUR34.82640 JMD
20 MUR69.65280 JMD
50 MUR174.13200 JMD
100 MUR348.26400 JMD
250 MUR870.66000 JMD
500 MUR1741.32000 JMD
1000 MUR3482.64000 JMD
2000 MUR6965.28000 JMD
5000 MUR17413.20000 JMD
10000 MUR34826.40000 JMD