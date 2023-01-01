Ямайские доллары в маврикийские рупии

Сконвертируйте JMD в MUR по реальному обменному курсу

1000 jmd
292.10 mur

1.00000 JMD = 0.29210 MUR

Среднерыночный курс в 17:32 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса JMD к MUR

1 мин. назад 1 JMD → 0 MUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.072888.92441.45451.671030.9567518.501
1GBP1.1633311.24795103.4431.691971.943851.1130221.5215
1USD0.932150.801314182.891.35581.557630.8918517.2455
1INR0.01124550.00966720.012064210.01635660.01879160.01075940.208053

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ямайских долларов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JMD из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JMD в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ямайский доллар

JMD в USD

JMD в JPY

JMD в AUD

JMD в SGD

JMD в EUR

JMD в ZAR

JMD в GBP

JMD в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ямайский доллар / Маврикийская рупия
1 JMD0.29210 MUR
5 JMD1.46052 MUR
10 JMD2.92104 MUR
20 JMD5.84208 MUR
50 JMD14.60520 MUR
100 JMD29.21040 MUR
250 JMD73.02600 MUR
500 JMD146.05200 MUR
1000 JMD292.10400 MUR
2000 JMD584.20800 MUR
5000 JMD1460.52000 MUR
10000 JMD2921.04000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Ямайский доллар
1 MUR3.42344 JMD
5 MUR17.11720 JMD
10 MUR34.23440 JMD
20 MUR68.46880 JMD
50 MUR171.17200 JMD
100 MUR342.34400 JMD
250 MUR855.86000 JMD
500 MUR1711.72000 JMD
1000 MUR3423.44000 JMD
2000 MUR6846.88000 JMD
5000 MUR17117.20000 JMD
10000 MUR34234.40000 JMD