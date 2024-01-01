جنيه جيرسي إلى الأوغوية الموريتانية Historical Exchange Rates
Welcome to the جنيه جيرسي إلى الأوغوية الموريتانية history summary. This is the جنيه جيرسي (JEP) إلى الأوغوية الموريتانية (MRU) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JEP and MRU historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات
نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.
جنيه جيرسي إلى الأوغوية الموريتانية exchange rate history
The exchange rate for جنيه جيرسي إلى الأوغوية الموريتانية is currently ٥١٫٣٩٤ today, reflecting a 0.867% change since yesterday. Over the past week, the value of جنيه جيرسي has remained relatively stable, with a 1.532% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of جنيه جيرسي إلى الأوغوية الموريتانية has fluctuated between a high of ٥١٫٤٠٢ on 16-08-2024 and a low of ٥٠٫٥٠٥ on 12-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 14-08-2024, with a 0.548% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى أوقية موريتانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.