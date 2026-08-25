سجل أسعار الصرف من {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى إلى الدنانير الصربية

يبلغ سعر صرف {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 137.236 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.209% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.022% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 137.29 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 136.621 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.144%.