سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 492.29 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.235% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.075% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 498.259 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 490.514 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.448%.