سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدنانير الصربية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 33.7015 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.496% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.296% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 34.4032 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 33.7015 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.328%.