سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الريال القطري حاليًا 1.22405 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.493% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.123% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 1.23676 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.21718 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.587%.