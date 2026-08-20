سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبية الباكستانية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبية الباكستانية حاليًا 93.1428 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.409% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.039% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبية الباكستانية بين أعلى مستوى 94.19 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 92.6918 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.481%.