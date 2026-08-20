سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الريال العماني

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الريال العماني حاليًا 0.129165 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.389% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.035% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الريال العماني بين أعلى مستوى 0.130611 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.128565 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.476%.