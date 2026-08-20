سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 51.4188 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.500% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.437% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 51.8032 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 51.1044 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.481%.