سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدوﻻرات الناميبية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدوﻻرات الناميبية حاليًا 5.40243 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.639% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.233% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدوﻻرات الناميبية بين أعلى مستوى 5.48862 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 5.40243 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.461%.