سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 1445.76 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.551% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.063% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 1459.17 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1437.07 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.584%.