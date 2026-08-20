سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 7558.05 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.428% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.147% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 7652.9 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 7521.77 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.488%.