سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 154.777 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.212% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.779% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 157.44 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 153.958 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.483%.