سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى رييلس الكمبودية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى رييلس الكمبودية حاليًا 1357.62 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.360% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.002% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى رييلس الكمبودية بين أعلى مستوى 1372.69 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1350.18 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.463%.