سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدينار الأردني

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدينار الأردني حاليًا 0.238079 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.391% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.109% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدينار الأردني بين أعلى مستوى 0.240543 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.23676 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.481%.