سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى لجنيه جيرسي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى لجنيه جيرسي حاليًا 0.246881 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.096% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.657% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى لجنيه جيرسي بين أعلى مستوى 0.250595 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.246546 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.331%.