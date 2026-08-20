سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 104.691 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.921% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.207% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 106.62 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 104.582 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.426%.