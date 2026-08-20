سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 24.6478 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.055% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.461% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 24.958 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 24.4978 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.008%.