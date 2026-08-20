سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى السيد الغاني حاليًا 3.72298 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.703% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -1.155% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 3.77169 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 3.67929 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.046%.