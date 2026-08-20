سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى اليورو حاليًا 0.287546 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.481% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.177% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 0.293198 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.287546 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.335%.