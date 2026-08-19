سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.267945 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.363% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.801% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.275509 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.267928 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.682%.