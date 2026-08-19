سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 0.46393 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.176% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.784% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 0.470753 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.463718 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.416%.