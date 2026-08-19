سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة حاليًا 0.671851 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.457% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.146% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة بين أعلى مستوى 0.678541 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.667869 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.481%.