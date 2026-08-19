سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 3.87399 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.259% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.500% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 3.95219 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 3.85861 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.390%.