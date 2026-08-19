سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى بدولارات بروني دار السلام

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 0.426911 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.129% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.581% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 0.433486 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.426785 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.323%.