سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الليف البلغاري

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الليف البلغاري حاليًا 0.562593 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.417% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.152% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الليف البلغاري بين أعلى مستوى 0.573432 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.562593 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.329%.