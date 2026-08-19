سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 41.0446 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.608% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.639% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 41.6285 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 40.74 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.540%.