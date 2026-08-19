سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي حاليًا 0.601384 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.470% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.159% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي بين أعلى مستوى 0.607294 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.597743 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.481%.