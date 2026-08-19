سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 0.0000775927 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.242% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.617% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 0.0000781147 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0000775447 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.348%.