سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى بيزو أوروغواي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى بيزو أوروغواي حاليًا 0.128491 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.362% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.422% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى بيزو أوروغواي بين أعلى مستوى 0.128745 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.126632 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.642%.