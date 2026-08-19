سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الدولار الأمريكي
هل تبحث عن أسعار صرف HUF التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة فورنت هنغاري السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة فورنت هنغاري عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
سجل أسعار صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدولار الأمريكي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 HUF إلى USD
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0032
|الأدنى
|0.0032
|المتوسط
|0.0032
|التغيير
|1.30%
يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدولار الأمريكي حاليًا 0.00320636 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.379% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.399% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدولار الأمريكي بين أعلى مستوى 0.00321017 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.00316066 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.
HUF إلى USD مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert فورنت هنغاري to دولار أمريكي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HUF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر USD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert فورنت هنغاري to دولار أمريكي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HUF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر USD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
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دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.