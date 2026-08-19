سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 0.0516632 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.420% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.041% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 0.0518587 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.051006 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.407%.