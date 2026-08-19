سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 0.00235927 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.786% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.555% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 0.00236568 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00234027 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.215%.