سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الدولار النيوزيلندي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 0.0054107 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.462% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.143% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 0.00543672 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00538515 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.247%.