سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الليرة اللبنانية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الليرة اللبنانية حاليًا 287.358 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.358% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.259% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الليرة اللبنانية بين أعلى مستوى 287.358 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 283.037 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.