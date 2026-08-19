سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى لجنيه جيرسي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى لجنيه جيرسي حاليًا 0.00236029 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.967% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.675% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى لجنيه جيرسي بين أعلى مستوى 0.00236376 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00233699 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.208%.