سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الكرونات الدنماركية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الكرونات الدنماركية حاليًا 0.0205383 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.323% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.155% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الكرونات الدنماركية بين أعلى مستوى 0.0206647 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0204248 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.256%.