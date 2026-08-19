سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى ngultrums البوتانية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى ngultrums البوتانية حاليًا 0.307193 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.147% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.539% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى ngultrums البوتانية بين أعلى مستوى 0.307193 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.301321 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.