سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 0.0166045 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.666% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.217% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 0.0167237 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0163227 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.811%.