سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 0.0370649 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.060% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.977% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 0.0374305 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0365458 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.912%.