سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى المانات الأذربيجانية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 0.00545308 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.095% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 0.00545308 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.00537233 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.