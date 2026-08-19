سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى البيزو الأرجنتيني حاليًا 4.79954 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.400% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.402% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى البيزو الأرجنتيني بين أعلى مستوى 4.79954 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 4.71728 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.