سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 2.97479 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.656% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.158% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 2.98438 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.90773 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.615%.