سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 32.9216 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.029% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.208% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 32.9732 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 32.8021 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.330%.