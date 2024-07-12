История обменного курса гаитянский гурд–малагасийские ариари

Обменный курс гаитянский гурд/малагасийские ариари сейчас составляет 34,099, отражая изменение в размере 0.195% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.481% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 34,198, и минимумом, равным 33,922, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.454% уменьшение стоимости.