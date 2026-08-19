سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الراند الجنوب أفريقي
هل تبحث عن أسعار صرف HRK التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Croatian kuna السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Croatian kuna عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
وفِّر المال عند إرسال الأموال إلى الخارج
سجل أسعار صرف Croatian kuna إلى إلى الراند الجنوب أفريقي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 HRK إلى ZAR
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|2.5033
|الأدنى
|2.4698
|المتوسط
|2.4869
|التغيير
|1.35%
يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 2.50326 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.454% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.238% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 2.50326 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 2.46708 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.302%.
HRK إلى ZAR مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
أهم أزواج العملات لعملة HRK
نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert Croatian kuna to راند جنوب إفريقي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HRK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert Croatian kuna to راند جنوب إفريقي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HRK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.