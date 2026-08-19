سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

هل تبحث عن أسعار صرف HRK التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Croatian kuna السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Croatian kuna عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kn1 HRK = 2.503 ZAR

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سجل أسعار صرف Croatian kuna إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

1 HRK إلى ZARآخر 7 أيام
الأعلى2.5033
الأدنى2.4698
المتوسط2.4869
التغيير1.35%

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 2.50326 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.454% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.238% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 2.50326 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 2.46708 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.302%.

HRK إلى ZAR مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة HRK

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 HRK = 0.15 USD

ارتفع بنسبة 0.26%

1 HRK = 0.21 CAD

ارتفع بنسبة 0.23%

1 HRK = 0.20 SGD

ارتفع بنسبة 0.12%

1 HRK = 0.13 EUR

لا يوجد تغيير

1 HRK = 0.22 AUD

ارتفع بنسبة 0.69%

1 HRK = 0.11 GBP

ارتفع بنسبة 0.03%

1 HRK = 0.26 NZD

ارتفع بنسبة 0.25%

1 HRK = 2.50 ZAR

ارتفع بنسبة 0.44%

How to convert Croatian kuna to راند جنوب إفريقي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HRK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert Croatian kuna to راند جنوب إفريقي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HRK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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